Олигарх хочет оградить бывших заключенных, которых завербовали в ЧВК для войны в Украине, от «клеветы и дискредитации» в российских СМИ, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

Пригожина не устраивает, что группы средств массовой информации и Telegram-каналов РФ публикуют негативную информацию о добровольцах-участниках так называемой «спецоперации», которые воюют в рядах «вагнеровцев».

Владелец ЧВК считает, что такие СМИ «содействуют врагу» и «отказывают людям в праве на искупление вины перед обществом за совершенные когда-то преступления».

По этой причине олигарх призвал главу Госдумы проработать новую статью Уголовного кодекса 280.5 России о дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших заключенных.

Ранее Пригожин написал письмо координатору Совета нацбезопасности США Джону Кирби.