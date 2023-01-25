Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Луганской областной военной администрации в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На территории России начали мобилизовать мужчин, которые ранее были депортированы с временно захваченных оккупантами территорий Украинского государства. Это одна из причин принятого правительством РФ решения относительно выдачи паспортов по месту жительства».

Кроме того, россияне продолжают вербовку заключенных граждан Украины, которые были силой вывезены из нашей страны в места лишения свободы на территории РФ. В том числе, к примеру, в Краснодаре активно проводится вербовка таких осужденных в ЧВК «Вагнер».

В Луганской областной военной администрации добавили, что наиболее активно к участию в войне против Украины призывают людей, которые отбывают наказание за тяжелые уголовные преступления.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в регионе.