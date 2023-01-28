Как информирует «НБН», об этом идет речь в газете Washington Post.

Так, сообщается, что Миннихан обратился к своим подчиненным, чтобы те ускорили подготовку к возможному конфликту.

Дословно из материала:

«Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Однако интуиция мне говорит, что мы будем воевать в 2025 году. Действующий лидер Китая обеспечил себе третий президентский срок. Более того, в октябре 2022 он назначил свой военный совет. В Тайване в 2024-м году состоятся выборы президента, что предоставит повод президенту Китайской народной республики напасть на Тайвань. Выборы президента Тайваня состоятся уже в 2024 году, что даст Си Цзиньпину отвлекшуюся Америку. У Китая все ориентировано на 2025 год – команда, повод, возможности Си…».

Миннихан рекомендовал летчикам проводить тренировки по стрельбе по целям с расстояния в семь метров, целясь в голову. Кроме того, он призвал своих подчиненных усилить военную и физическую подготовку.

В свою очередь пресс-секретарь ВВС США Хоуп Кронин подтвердил, что письмо, написанное Минниханом, подлинное.

Напомним, ранее Алексей Данилов сообщил о том, что Китай сделал замечание Кремлю относительно ядерного оружия.