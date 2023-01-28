Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Государственного департамента США, госсекретарь Энтони Блинкен заявил:

«Соединенные Штаты Америки запускают программу Welcome Corps, самую смелую инновацию в расследовании беженцев за четыре десятилетия. Данная инициатива предоставляет возможность американцам непосредственно поддерживать беженцев, демонстрируя лучшее американское гостеприимство и щедрость».

Также он добавил, что с потенциальными спонсорами будут проводить специальные сессии, которые уже начались двадцать шестого января.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что генерал США Миннихан сделал заявление о вероятном начале войны с Китаем в 2025 году.