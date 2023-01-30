Рупор путинского режима Маргарита Симоньян записала видео, в котором попыталась оправдать войну России против Украины, «объяснив» причину вторжения.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня», информирует «НБН».

По словам псевдожурналистки, в свое время россияне смогли «объяснить» жителям Грузии «правильность» войны, которую РФ развязала в их стране. Этот же метод оккупанты намерены использовать в отношении украинцев.

Пропагандистка отметила, что жителям соседнего государства «так быстро не объяснить», как грузинам, поскольку якобы они стали мощнее после распада СССР, «благодаря россиянам».

«Украинцам так быстро все не объяснишь, как грузинам. Украине мы все-таки больше оставили нашего, советского прошлого. Наших заводов, наших вооружений, наших людей, наших территорий, наших городов. Помощнее Украина, чем Грузия благодаря нам. Что делать? Теперь приходится вот так. Мне больно смотреть на эти руины… но по-другому не получится», — цинично заявила путинистка.

Соратница кремлевского диктатора добавила, что она надеется увидеть новые города, которые будут «ще краще».

Ранее Симоньян заявила, что Россия обстреливает Украину «без удовольствия».