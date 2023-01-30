Как информирует «НБН», об этом информируют местные телеграмм-каналы, а также об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В настоящее время продолжается обстрел села Безлюдовка, что в Шебекинском городском округе. Согласно предварительной информации, есть двое пострадавших. Это мужчины с осколочными ранениями и контузией. На место инцидента выехали медики и оперативные службы».

В это же время, жители Безлюдовки жалуются на взрывы, а также информируют о том, что им приходят сообщения на телефон от спасателей, которые требуют спуститься в подвалы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Белгородской области перекинулся грузовик с оккупантами.