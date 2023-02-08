Социологический институт Allensbach и Центр стратегии и высшего руководства в Берлине опубликовали «Отчет о безопасности за 2023 год», информирует «НБН».

В материале указали результаты социологического опроса граждан ФРГ, которые рассказали, какие страны представляют самую большую угрозу на планете.

82% немцев заявили, что считают самым опасным государством Российскую Федерацию, 60% респондентов – Китай, а 52% опрошенных – Северную Корею.

Что интересно, в 2021 году лишь 32% жителей Германии считали Россию угрозой номер один в мире, 46% — КНР, а 58% — КНДР.

Социологи провели исследование в январе 2023 года, предложив респондентам выбрать самую опасную, по их мнению, страну из 14 предложенных государств, либо назвать любую другую, которая не указана в списке.

Ранее социологи выяснили, сколько американцев выступают за предоставление США дальнейшей помощи Украине для деоккупации территорий.