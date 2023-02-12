Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные арабского издания «Al Jazeera«.

Согласно источникам, по состоянию на 12 февраля текущего года количество жертв в Турции составляет 24 тысячи 617 человек, количество жертв в Сирии — более чем 4,5 тысяч людей. В общей сложности количество погибших на данный момент может превышать 29 тысяч, при этому спасательные работы до сих пор продолжаются и каждый день спасатели находят новые тела.

Также сообщается, что по данным Организации Объединенных Наций без домов в Сирии осталось более 5 миллионов людей, в Турции данная цифра куда масштабнее — 26 миллионов людей.

Напомним, что ранее Соединённые Штаты сделали Турции предупреждение, касательно обхода санкций против России.