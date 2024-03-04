В аналитическом материале ISW отмечается, что в субботу, 2 марта, в столице страны-агрессора заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин встретился с представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэйем для обсуждения стремления Пекина содействовать переговорам Киева и Москвы, информирует «НБН».

После переговоров чиновники заявили, что урегулирование войны якобы нельзя обсуждать без российской стороны и учета ее интересов в сфере безопасности. Они жаловались на «ультиматумы» Украины и Запада, форматы диалога которых якобы мешают нормализации ситуации.

В воскресенье, 3 марта, глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара надеется на скорое начало переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Американские эксперты в своем отчете пишут, что Кремль регулярно обвиняет Украину и ее союзников в отсутствии диалога по завершению войны.

При этом в Москве заявляют о готовности к «мирным» переговорам с Киевом, чтобы побудить Запад пойти на уступки относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, а также лишить ее международной поддержки.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону сделал циничное заявление о переговорах с Украиной.