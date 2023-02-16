Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов заявил, что компоненты «гражданской инфраструктуры» в космосе, предоставляемые Украине для использования в военных целях, могут стать объектом для удара оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «РБК».

По словам представителя дипломатического ведомства страны-агрессора, «риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания».

Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что Молдова может стать «второй Украиной».