В пятницу, 24 февраля, в Варшаве польские и украинские активисты провели акцию у дома, где живут сотрудники посольства Российской Федерации. Утром дипломаты страны-агрессора проснулись под звуки войны.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила лидер украинской диаспоры в Польше и общественный деятель Наталка Панченко, информирует «НБН».

«Сегодня в Варшаве активисты разбудили российских дипломатов в 6:00 утра сиреной и звуками взрывов. Так, как они будят украинцев уже девятый год», — отметила она.

Также поляки и украинцы развернули у здания черный плакат с красной надписью: «Россия – государство террорист».

Кроме того, активисты планируют в пятницу в Варшаве провести акцию «365 дней героизма, 365 дней поддержки» под посольством Российской Федерации.

Как сообщалось, российский бизнесмен в Польше собирал информацию об армии страны.