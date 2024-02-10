Как информирует «НБН», в материале «Укринформ» говорится, что такое заявление в интервью изданию Welt am Sonntag сделал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Генерал в полной мере убежден в том, что время для достижения Бундесвером боеготовности не бесконечно.

В заявлении, озвученном изданию Бройером, говорится следующее:

Впервые после окончания холодной войны извне возникла угроза возможной войны. Когда я слежу за аналитикой, то вижу, какой потенциал военной угрозы исходит из Российской Федерации, то для нас это означает пять-восемь лет на подготовку. Это не значит, что будет война, однако она возможна. И поскольку я военный, то говорю, что через пять лет мы должны быть готовы к войне.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг оценил продолжительность вероятного противостояния НАТО и России.