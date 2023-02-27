В эфире АВС представитель Белого дома заявил, что глава государства сосредоточен на немедленных потребностях ВСУ в войне против России, информирует «НБН».

По словам Салливана, на каждом этапе Байден пытался сделать так, чтобы украинские защитники получали то, что нужно. На первом, когда армия Украины защищала Киев, противотанковое оружие Javelin и зенитные системы Stinger, на втором – тяжелую артиллерию.

«На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты», — сказал советник американского лидера.

В интервью CNN представитель Белого дома заявил, что «F-16 – это вопрос на потом», поэтому президент США сейчас не продвигается в этом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский готовится отправить Вашингтону список необходимого ВСУ оружия, в который включены истребители F-16.