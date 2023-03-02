Глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь сообщил, что Братислава готова передать Киеву свои боевые самолеты, чтобы помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами, информирует «НБН» со ссылкой на АР.

Украина может получить 10 из 11 истребителей советского производства. По словам министра, один МиГ-29 страна намерена оставить для словацкого авиационного музея.

Чиновник объяснил, что Словакия больше никогда не будет использовать эти боевые самолеты. Поскольку в истребителях нет реальной ценности для страны, их хотят отдать украинцам, чтобы спасти чью-то жизнь. Окончательное решение о поставке будет принято в течение нескольких дней или недель.

Напомним, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан уточнил слова главы государства о том, что ВСУ не нуждаются в истребителях F-16.