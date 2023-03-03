Как информирует «НБН», авторитетное издание ФРГ Bild пишет, что уже на протяжении нескольких последних недель ходят слухи, что у 46-летнего главы Чечни Рамзана Кадырова есть проблемы со здоровьем. Его психическое и физическое состояние далеко не на высоте.

В материале говорится, что Кадыров весьма прибавил в весе за последние несколько месяцев. В результате он выглядит весьма обрюзгшим, а в своих видео он часто не может открыть глаза.

«Есть информация, что у жестокого исполнителя путинских команд большие проблемы с почками. Об этом утверждает Ахмад Закаев, бывший вице-премьер Чечни, который живет в изгнании. Также есть слухи о том, что он привез в Чечню из ОАЭ доктора, так как не доверяет врачам из Москвы», — пишет Bild.

Если копнуть немного глубже, то можно выяснить, что Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, являющийся главным врачом больницы «Бурджил» в Абу-Даби, прибыл в Грозный, чтобы лечить Кадырова. Именно из-за проблем со здоровьем Кадыров не присутствовал на речи Путина, двадцать первого февраля в Москве.

«И то, что Рамзан Кадыров иногда выглядит весьма энергичным, подвижным, то говорят, что все это благодаря стимуляторам. Но из-за этого, есть информация, что чеченский лидер стал сумасшедшим, зависимым от них и других таблеток», — подытожило издание Bild.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кадыров подал идею ввести военное положение в России.