В кулуарах встречи министров обороны Европейского союза чиновник сообщил, что Украина получит основные боевые танки, которые ей обещали Берлин и Лиссабон, уже в этом месяце.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По словам представителя оборонного ведомства ФРГ, он узнал, что три португальских танка и 18 немецких танков Leopard 2A6 Киев может получить уже до конца марта.

Известно, что боевые машины прибудут в Украину с подготовленными экипажами, после чего могут быть отправлены на поле боя.

Как сообщалось, польское правительство анонсировало создание центров технического обслуживания боевых танков, которые Германия передала ВСУ. В Министерстве обороны Польши рассказали, какая помощь Берлина нужна для создания такого хаба.