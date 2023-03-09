Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, во время ежегодного отчета в Конгрессе США, Хейнс заявила, что в американской разведке склоняются к мнению, что глава Кремля Путин готовиться к долговременной войне против Украинского государства.

Согласно мнению Хейнс, боевые действия на территории Украины стали изнурительными, и в них ни одна из сторон не имеет окончательного преимущества. Теперь же Путин, по всей видимости, хочет продолжать боевые действия годами.

Дословно из заявления директора Национальной разведки США:

«Согласно нашим прогнозам, в этом году военные РФ не смогут достаточно восстановиться, чтобы захватить значительные территории. Однако Путин, по всей видимости, рассчитывает, что время работает в его пользу, и продолжение войны, в частности с возможными паузами в боях, может стать его лучшим путем к окончательному обеспечению стратегических интересов Российской Федерации на территории Украинского государства, даже если на все это пойдут годы».

Исходя из таких слов Хейнс можно сделать вывод, что преступная война России против Украины может затянуться на годы.

Напомним, ранее британская разведка рассказала, с какой дилеммой столкнулись в Украине российские оккупанты.