Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «The Times«.

Как сообщается в источнике, британский премьер-министр Риши Сунак может воспользоваться коронацией Карла III для того, чтобы провести переговоры с китайскими представителями и улучшить отношения между странами.

Представители властей Великобритании надеются, что во время данного события удастся провести удачные переговоры с КНР.

В источнике также сообщается, что сам китайский лидер Си Цзиньпин скорее всего не будет присутствовать на данном событии. Вместо него в Великобританию поедет глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что благодаря британскому премьер-министру Риши Сунаку украинское государство может получить передовые технологии НАТО.