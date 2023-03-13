Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Лигу.нет«, соответствующее заявление политик озвучил в ходе совещания с руководством государственных органов.

В частности, он рассказал, что в Казахстане не прекращается традиция открытия памятников и бюстов деятелям времен Советского Союза, в том числе и тем, кто непосредственно был вовлечен в массовые репрессии.

«Придумываются биографии, которые наполнили героическими деяниями, не существующие в реальной жизни. Архивные документы по данному поводу этого не подтверждают, либо их просто нет», — сказал Токаев.

Вместе с тем он добавил, что группы активистов вынуждают население страны верить в мифологизированные биографии партийных политиков советского прошлого.

Напомним, ранее во время передачи российского пропагандиста Соловьева прозвучало предложение о захвате Россией Казахстана.