Глава правительства Финляндии сообщила, что в Хельсинки рассматривают возможность передачи устаревших реактивных истребителей-бомбардировщиков Hornet украинской армии после прибытия в страну новых американских боевых самолетов F-35.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Yle.

По словам премьера, дальнейшее использование Hornet можно обсуждать после того, как их снимут с вооружения в стране. При этом в Хельсинки отметили, что не будут действовать в ущерб обороноспособности государства.

Отметим, что в конце 2021 года финское руководство заказало у Америки 64 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35, которые страна получит не ранее первой половины 2025 года.

Как сообщалось, в оборонном ведомстве Словакии сообщили о готовности отправить для ВСУ боевые самолеты МиГ-29.