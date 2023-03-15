Российское издание «Верстка», ссылаясь на свои источники, сообщает, что по планам Министерства обороны во «вторую армию мира» со следующего месяца должны призвать 400 000 граждан РФ, информирует «НБН».

Основную работу будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, выполнение остального мобилизационного плана поручено губернаторам. Известно, что в ряды оккупантов должны отправить 9 000 человек из Пермского края и по 10 000 из Челябинской и Свердловской областей. Продолжается вручение повесток жителям Воронежской области.

В то же время на официальном уровне начало новой волны мобилизационных мероприятий с апреля не подтверждают. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у Кремля «нет таких обсуждений».

Отметим, что россияне будут набирать живую силу в армию Путина и на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.