Как информирует «НБН», в материале «Интерфакс» говорится о том, что Путин назвал возможную причастность к этим взрывам на газопроводах «Северный поток» проукраинской группы «полной чепухой».

Цитата из заявления Путина:

Ни для кого уже не секрет, что это был теракт. Как я считаю, это уже признали все. Причем этот теракт, по всей очевидности, был совершен на уровне государства. Ведь никто из любителей такого совершить просто не может.

Кроме того, он добавил:

Взрыв такой мощности, на такой глубине могут организовать только специалисты. Причем они должны поддерживаться всей мощью государства, которое обладает определенными технологиями.

Помимо того, Путин заявил, что в числе заинтересованных в теракте на «Северных потоках», с теоретической точки зрения, могли быть Соединенные Штаты Америки.

Ранее в США и Германии сделали заявление о расследовании взрывов на «Северных потоках».