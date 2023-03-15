Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальное заявление представителей Министерства обороны Китая.

В источнике говорится о том, что учения трёх стран пройдут с 15 марта 2023 года по 19 марта 2023 года. Сами учения будут проводиться в Оманском заливе.

Также известно, что учения будут базироваться на основе общих манёвров трёх стран, которые уже проводились дважды в 2019 и 2022 году. Помимо этого стоит отметить, что чуть раньше Россия уже проводила совместные морские учения с Южноафриканской республикой.

Напомним, что ранее аналитики сообщили о том, сколько украинской территории смогли взять российские военные за время войны.