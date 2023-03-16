В четверг, 16 марта, российский лидер впервые с начала полномасштабной войны в Украине встретился с самыми крупными бизнесменами страны-агрессора, которые практически все попали под санкционный удар с февраля 2022 года.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское издание Meduza.

Глава Кремля пытался убедить предпринимателей, что якобы в родной стране лучше и надежнее вести бизнес, а европейские страны сами себя наказали, когда ввели санкции против РФ.

Путин призвал миллиардеров помешать «попыткам Запада» развалить экономику государства-террориста, делая инвестиции в отечественные производственные мощности, предприятия и новые технологии. Диктатор убежден, что в стране открываются «огромные возможности» для любого бизнеса.

Президент-агрессор назвал предпринимателей, которые не сбежали из РФ, «умнее, энергичнее, эффективнее» тех, кто покинул страну. Глава Кремля убежден, что они смогут оперативно переориентировать экономику на государства, которые не ввели антироссийские санкции.

Напомним, Путин высказался о взрыве на «Северном потоке», назвав виновных в инциденте с газопроводом.