В эфире российского телевидения пропагандистка заявила, что сейчас стоит беспокоиться о том, куда повернет Третья мировая война, которая, по ее убеждению, уже началась.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По мнению Симоньян, Запад, в частности США, не остановятся, пока якобы не ликвидируют Российскую Федерацию. Псевдожурналистка упомянула об инциденте с атакой истребителя РФ на американский беспилотник, отметив, что в следующий раз БПЛА будет в водах страны-агрессора.

Рупор путинского режима призвала россиян быть готовыми к тому, что украинская армия получит все необходимое от западных партнеров, кроме ядерного вооружения. По ее мнению, в соседней стране также появятся иностранные наемные военные, а после и действующая армия.

Симоньян добавила, что остановить «недружественные» государства в намерении уничтожить РФ сможет только «неизбежная угроза их жизни».

Ранее кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева объяснила россиянам реальный мотив стремления Москвы к мирным переговорам с Киевом.