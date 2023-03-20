Как информирует «НБН» со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita, чешский лидер предполагает, что Украинское государство обязательно должно использовать возможность контрнаступления в текущем году, так как в дальнейшем получить помощь от союзников на новую попытку будет невероятно сложно.

Дословно из заявления Павла:

Множество государств, политиков, они ожидают какого-то прогресса в текущем году. Я полагаю, что Украина будет иметь только одну попытку осуществить большое контрнаступление .Но если же ВСУ решатся на большое контрнаступление и потерпят неудачу, то будет невероятно сложно получить финансирование для следующего такого шанса.

При этом Павел уточнил, что «это должно произойти на протяжении нескольких месяцев».

Ранее полковник ВСУ рассказал о подготовке украинских защитников к большому контрнаступлению Украины.