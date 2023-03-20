Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА «Новости», во время визита президента Китая в Россию, он с Путиным будет обсуждать так называемый «мирный план» по Украине.

Дословно из заявления Дмитрия Пескова:

Владимир Путин и Си Цзиньпин в любом случае затронут тему мирной инициативы по Украинскому государству.

Согласно словам Пескова, церемония официальной встречи лидеров двух стран начнется завтра в 15 часов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ISW заявили о кульминации наступления армии Путина в Украине.