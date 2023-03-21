В интервью немецкому изданию Rheinische Post федеральный канцлер сообщил, что он регулярно общается с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в телефонном режиме, информирует «НБН».

По словам Шольца, их разговоры длятся час-полтора иногда на немецком языке, иногда с переводом. Во время этих бесед президент-агрессор РФ очень вежлив, лидеры обращаются друг ко другу по имени.

Глава правительства ФРГ отметил, что между ним и главой Кремля сохраняются «вопиющие отличия во мнениях». При этом солидарность государств Запада помогает противостоять агрессии страны-террориста.

Немецкий политик добавил, что у Берлина общая с Вашингтоном политическая концепция, кроме того, государства Евросоюза начали демонстрировать больше общности.

Ранее спикер парламента Германии объяснял, почему канцлер продолжит звонить в Кремль, несмотря на то, что беседы с Путиным не дают никаких результатов.