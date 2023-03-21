По словам американского чиновника, глава Российской Федерации должен знать, насколько плохо у его оккупационных войск идут дела в Украине. В частности, то, что ВСУ вернули больше половины территорий, захваченных врагом в первые недели и месяцы полномасштабного вторжения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кирби отметил, что сейчас идут активные сражения за Бахмут, который россияне за девять месяцев боев так и не смогли взять под контроль. Спикер Совета нацбезопасности США добавил, что пока украинские защитники успешно держат оборону, Вашингтон работает над тем, чтобы хорошо подготовить ВСУ к борьбе в предстоящие недели и месяцы.

Напомним, военный эксперт констатировал провал операции россиян по захвату Бахмута, заявив, что это стало большим поражением для армии страны-агрессора.