Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.нет», представитель МИД КНР Ван Вэнь Вэньбинь, отвечая на вопрос во время брифинга о том, применяет ли Россия китайское вооружение, в частности, боеприпасы, в войне против Вооруженных сил Украины, заявил, что его страна стремится к тому, «чтобы был мир». Кроме того, он возложил вину на Соединенные Штаты Америки.

Дословно из заявления представителя МИД Китая:

Именно Вашингтон, а не Пекин, поставляет оружие на фронт в Украину.

Также Ван Вэнь Вэньбинь отметил, что Китай «все время настаивает на мире».

Когда Ван Вэньбина спросили, на самом ли деле Китай передает Москве боеприпасы, он не стал прямо отвечать на этот вопрос. При этом он привычно заявил о том, что «огонь войны раздувают» именно Соединенные Штаты Америки, предоставляя Украинскому государству вооружение.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия использует в войне против Украины китайские боеприпасы.