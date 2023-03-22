Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Цензор.НЕТ».

Так, сообщается, что убитому на войне в Украине наемнику частной военной кампании «Вагнер» Дмитрию Донцулу, намерены установить памятную доску на одном из образовательных учреждений. Чтобы осуществить задуманное, организации «Боевое Братство» и АНО «Мать защитника Отечества» объявили сбор среди местных жителей.

Также выяснилось, что полный тезка Дмитрия Николаевича Донцулы был осужден за убийство собственной матери. Он нанес ей не менее 86 ударов, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Женщина скончалась на месте. Сам же Донцул не признал свою вину. Он утверждал, что мать оскорбила его, из-за чего он избил ее. В итоге суд приговорил его к тринадцати годам лишения свободы.

Ранее Британская разведка рассказала, какие проблемы могут появиться у Пригожина.