Экс-глава Российской Федерации отличился агрессивными высказываниями и оскорблениями немецких политиков. Накануне глава Министерства юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что в случае приезда Путина в его страну, диктатор будет взят под стражу, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Намерение Берлина арестовать президента-агрессора возмутило Медведева. Зампред Совбеза РФ оскорбил немецкого министра, назвав его «придурком» и «недоумком». По мнению российского политика, задержание главы Кремля будет равносильно объявлению войны государству-террористу.

На этом Медведев не остановился и традиционно пригрозил нанести ракетные удары по ФРГ, в частности, атаковать офис главы немецкого правительства Олафа Шольца и Бундестаг.

Ранее бывший президент РФ призвал судей Международного уголовного суда в Гааге «внимательно смотреть в небо».