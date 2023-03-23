Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя реакцию Кремля на анонсированные Британией поставки снарядов с объединенным ураном для ВСУ, заявил, что если россияне переживают, чтобы их танки были целыми, тогда пускай они выводят их из Украины, как и все свои вооруженные силы.

Дословно из заявления Кирби:

Данный вид боеприпасов весьма распространен и используется на протяжении десятилетий. Полагаю, что здесь в действительности речь идет о том, что Россия просто не хочет того, чтобы Вооруженные силы Украины выводили из строя российские танки.

Он добавил, что снаряды с объединенным ураном не несут радиационной опасности:

И в случае, если у россиян это на самом деле вызывает беспокойство, и они весьма озабочены тем, чтобы танки их армии оставались в полной боеспособности, они могут просто вывести их из Украины в Россию.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина получила танки от Франции.