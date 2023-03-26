Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на «Польское радио«.

Как говорится в источнике, действующий министр обороны Польши Блащак считает, что у польской армии есть все шансы стать одной из самых сильных или во всей самой сильной страной в Европе.

Он отметил, что для этого Польши необходимо значительное увеличить собственные вооруженные силы и Блащак считает, что это вполне реально сделать за короткое время, если же работать над вопросом.

Помимо этого, глава Минобороны Польши заявил, что их страна должна делать выводы с Украины, поэтому увеличивать собственные боевые силы нужно не для того, чтобы на кого-то напасть, а для того, чтобы отпугнуть агрессора.

На данный момент на вооружении в польской армии состоит около 160 тысяч человек и она является одной из самых больших по количеству военнослужащих армий Европы.

Ранее мы писали о том, что Польша готова вступить в войну с Россией.