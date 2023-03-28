Британское издание The Guardian рассказало, что в конце декабря прошлого года в квартире одного из чиновников на праздничный ужин собрались представители политической и культурной элиты Российской Федерации. Среди гостей был спикер Путина Дмитрий Песков, информирует «НБН».

Чиновники, которые присутствовали на мероприятии, рассказали журналистам, что пресс-секретарь президента, когда оглашал тост, призвал элиты подготовиться к тому, «все будет гораздо сложнее» и займет «очень-очень много времени».

Собеседники издания отметили, что представитель Администрации Путина испортил гостям настроение, которые решили, что он намекает на желание Кремля затянуть войну против Украины.

Напомним, Песков рассказал, откажется ли Путин от намерения разместить в Беларуси ядерное вооружение.