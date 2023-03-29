Эксперты ISW в своем отчете отмечают, что «повар Путина», возможно, использует свое влияние в СМИ РФ, чтобы представить себя в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся в следующем году, информирует «НБН».

Американские аналитики обратили внимание на недавнее интервью олигарха, которое визуально напоминает различные интервью с главой Кремля. Другие видео с владельцем ЧВК – это кадры в динамике или те, которые напоминают поле боя.

В новом интервью Пригожин повторил ранее сказанное им о том, что военным РФ нужно прививать жесткую идеологию, а также намекнул, что оборонное ведомство страны-агрессора умышленно лишает «вагнеровцев» артиллерийских снарядов.

В Институте изучения войны считают, что это интервью – постановочная пародия олигарха на российского президента, которую «повар Путина» может использовать в рамках кампании троллинга с целью нападок на руководство страны. Возможно у интервью была и другая цель – провести замалчиваемые параллели между владельцем ЧВК и кремлевским диктатором.

Напомним, что в ГУР МОУ прокомментировали конфликт Пригожина с Министерством обороны Российской Федерации. Заместитель Буданова рассказал, кто выйдет победителем из этого противостояния.