В эфире Болгарского национального телевидения министр обороны Димитар Стоянов объяснил, почему страна дистанцируется от плана Евросоюза по закупке боеприпасов для ВСУ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Europres.

По словам представителя ведомства, этот миллион снарядов должен набраться из запасов с каких-то складов. Чиновник сообщил, что Вооруженные силы Болгарии не использует боеприпасы 155-мм калибра, которые указаны в плане ЕС, и стране их просто негде взять.

Отметим, что ранее Венгрия отказалась участвовать в финансировании закупок снарядов для украинских войск по плану Евросоюза. Глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто озвучил причины.