Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что российские спецслужбы начали изымать паспорта у высокопоставленных должностных лиц, лишая их возможности выехать за пределы страны-агрессора, информирует «НБН».

В частности, на днях издание Financial Times сообщило, что Кремль препятствует побегу за границу чиновников, экс-чиновников и глав государственных компаний. Силовики требуют, чтобы они отдавали паспорта, угрожая принудительно лишить этого документа или перспективой увольнения.

В Институте изучения войны говорит о том, что такие меры свидетельствуют о страхе Кремля перед массовым выездом элит из России. Ранее власти сначала запретили чиновникам ездить в командировки за границу, а после – туристические поездки.

Отметим, что ранее британское издание рассказало о праздничном ужине накануне Нового года, на которой собрались представители элит РФ. Спикер Путина Дмитрий Песков испортил гостям вечер, предупредив их о намерении Кремля затянуть войну против Украины.