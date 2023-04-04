Как информирует «НБН», во время телепередачи на росТВ один из спикеров заявил, что чем больше он смотрит на Путина, тем больше его правление напоминает ему времена короля Николая I.

Дословно из заявления пропагандиста:

Я вот чем больше на Путина смотрю, тем больше понимаю, что это какое-то зловещее совпадение с правлением Николая I. Сотрите, в 25-м году Николай I стал царем, хотя не должен был им стать. С Путиным та же история. Далее, в 18-м году была великая победа. И Николай I, уверовав в то, что раз мы здесь победили, то победим везде, повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на крымскую войну. В итоге Россия оказалась одна против объединенной Европы и османской империи. Результат всем известен. Но одна хорошая новость, после того, как Николай I ушел, следующий царь отменил крепостное право, сделал независимый суд и все такое. Я верю в то, что недолго все это продлится, что этот режим закончится и все.