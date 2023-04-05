Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», лидер Украины Зеленский заявил, что во время встречи с главой правительства Польши был решен вопрос относительно экспорта зерна из Украинского государства в Варшаву.

Дословно из заявления Зеленского:

Во время встречи были обсуждены вопросы наших фермеров. Речь идет об украинских и польских фермерах. Нам удалось найти выход. Полагаю, что в самые ближайшие дни, а может недели, мы окончательно решим все вопросы. Ведь между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина, никаких сложностей быть не может.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какую важную договоренность подпишут Польша и Украина.