Как информирует «НБН» со ссылкой на ТСН, об этом рассказали пропагандистские СМИ.

В частности, президент страны-агрессора намерен рассмотреть вопросы «обеспечения законности» на временно захваченных территориях Украинского государства.

Дословно из обнародованного российскими СМИ информации:

Путин проведет заседание Совета Безопасности, во время которого будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка, а также общественной безопасности на территориях «Луганской и Донецкой народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей.

В это же время было анонсировано, что у Путина есть планы провести переговоры с нелегитимным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что один из российских пропагандистов во время эфира на росТВ намекнул на то, что уже скоро режим Путина закончится.