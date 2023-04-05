Накануне испанская газета El Pais, ссылаясь на источники в правительстве, сообщала, что Мадрид должен передать танки Leopard Киеву сразу после Пасхи, информирует «НБН».

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что сроки поставок бронированных машин изменились. Украина получит первые шесть единиц техники во второй половине апреля.

Представитель оборонного ведомства объяснила, что отправка Leopard задерживается, так как немецкие бронемашины не использовались с 1900-х годов и были законсервированы. Поэтому танки нужно переоборудовать и проверить их боевую готовность.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили о намерении стран-членов НАТО передать танки для ВСУ. В ведомстве рассказали, сколько Leopard и Leopard 2 отправят в Украину.