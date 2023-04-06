Американское издание Politico сообщило о том, что в Евросоюзе произошел «раскол» в вопросе закупок снарядов для украинской армии. Две недели назад ЕС сообщил о предоставлении соответствующей помощи Киеву, однако представители государств до сих пор разбирают юридические детали реализации плана, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на слова нескольких дипломатов, пишут, что послы стран Евросоюза на встрече 5 апреля не добились прогресса в одном из ключевых вопросов в реализации проекта.

В частности, предметом разногласий стал денежный вопрос: должны ли контракты на поставку боеприпасов поступать исключительно компаниям Евросоюза, либо они будут открыты для внешних производителей снарядов.

Так как послы не смогли прийти к единому мнению в вопросе контрактов, они сосредоточились на пожертвовании Украине крупных партий боеприпасов, что также является одним из пунктов соглашений. Юридический текст договора должен быть представлен на следующей неделе.

Ранее Болгария заявила, что не присоединится к плану ЕС по закупкам снарядов для ВСУ. В Министерстве иностранных дел озвучили причину.