На пресс-конференции после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре Лавров заявил, что переговорный процесс с Украиной должен происходить исключительно на условиях страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам российского дипломата, якобы для диалога с Киевом нужно учитывать «законные интересы и беспокойства» Москвы, которые Кремль годами озвучивал в коммуникации со странами Запада.

Руководитель МИД пожаловался, что тогда «беспокойства» руководства РФ «с пренебрежением высокомерно проигнорировали», поэтому сейчас диалог с Киевом может происходить только по российскому сценарию.

Ранее заместитель Лаврова заявил об эскалации ядерного конфликта.