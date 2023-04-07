Издание Axios, ссылаясь на французского чиновника, сообщает, что война Российской Федерации против Украины была главной темой встречи Си Цзиньпина и Макрона, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что глава Франции и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились с правителем Поднебесной в Пекине. Они отметили, что ВВС описала формат переговоров как «хороший полицейский, плохой полицейский».

Накануне поездки глава Европейской комиссии призвала Евросоюз внедрять последовательную политику безопасности и экономики в отношении КНР. В свою очередь французский президент взял с собой на три дня в Пекин 53 бизнес-лидера, которые стремятся к соглашению.

Известно, что на встрече Макрон призывал лидера Китая «привести в сознание» страну-агрессора или хотя бы не снабжать РФ вооружением для войны против Украины.

Отметим, что во время визита в Пекин французский лидер высказался о размещении российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь.