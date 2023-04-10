Белорусские СМИ сообщают, что министр обороны РФ прилетел к диктатору на «конкретный разговор по обеспечению безопасности». Лукашенко сообщил, что о встрече с Шойгу он договорился еще на последних переговорах с Путиным, информирует «НБН».

Самопровозглашенный президент РБ пожаловался главе Минобороны РФ на то, что якобы Запад «растоптал» соглашения в рамках Будапештского меморандума и якобы «никакой безопасности» у его страны нет, в частности, экономической.

По словам Лукашенко, вопросы безопасности РБ он поднимал еще на встрече с Путиным, который заверил, что якобы в случае агрессии Россия будет защищать соседнее государство, как свою территорию.

Нелегитимный глава Беларуси обсудил с Шойгу формирование союзной группировки войск РФ и РБ. Диктатор поблагодарил министра за то, что Москва на территории его страны держит несколько тысяч путинских военных.

Ранее Лукашенко сделал «миротворческое» предложение Москве и Киеву. В Офисе президента Украины отреагировали на призыв диктатора.