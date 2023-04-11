Российские депутаты намерены запретить выезд за границу гражданам с момента вручения повестки для явки в военкомат. Для этого Госдума РФ подготовила поправки к законодательству о военном учете.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт правительства страны-агрессора.

Кроме того, военнообязанным в России хотят вручать повестки не только лично, но и письмом, а также в электронном формате на портале «Госуслуги».

Представитель Кремля Дмитрий Песков поспешил «успокоить» граждан относительно новых правил военного учета. Спикер Путина убежден, что нововведения об электронных повестках якобы не вызовут панику в российском обществе и новую волну эмиграции.

Ранее в ЦНС рассказали, почему в армию Путина начали набирать надзирателей и работников МЧС.