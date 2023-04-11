Американское издание The Washington Post заявил, что руководство Египта планирует осуществить поставки до 40 000 ракет стране-агрессору. Журналисты утверждают, что президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси приказал чиновникам держать в тайне производство и отгрузку снарядов, чтобы у страны не было проблем с Западом, информирует «НБН».

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя сообщение в американской газете, заявил, что данные журналистов похожи на «очередные утки». По словам пресс-секретаря российского лидера, сейчас якобы много таких ложных сведений, поэтому «так и надо к ним относиться».

Ранее Песков высказался о «Минских договоренностях», назвав их «игрой в наперстки». Представитель Администрации главы России обвинил Киев в том, что он все это время пытался обмануть Москву.