Международный олимпийский комитет порекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора, которые имеют отношение к ВС РФ или силовым структурам. Также россияне не смогут бороться за медали на командных турнирах, информирует «НБН».

Спикеру внешнеполитического ведомства не понравились рекомендации МОК, а также призыв к спортсменам РФ осудить российское вторжение в Украину. Захарова в комментарии порталу Sports.ru обвинила Запад и олимпийский комитет в том, что они ведут политику по «разрушению мирового спорта».

Традиционно представитель МИД пожаловалась на русофобию, попытки «отменить» РФ в политическом, культурном и информационном пространстве.

Также Захарова увидела в действиях Запада «фашизм», поскольку там «травят» российских спортсменов, не допуская их к соревнованиям под флагом страны-агрессора.

Отметим, что Россия спустя год войны все еще остается в большом спорте, поскольку некоторые федерации разрешили принимать участие в соревнованиях спортсменам из государства-террориста.