Как информирует «НБН», украинские СМИ со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Так, согласно его словам, Украина самостоятельно принимает решения относительно широкомасштабного контрнаступления ВСУ.

Также он добавил, что США, если будет такая необходимость, готовы давать советы и поддержку Украинскому государству. Однако все важные решения относительно проведения контрнаступательных действий с целью деоккупации захваченных россией территорий принимает исключительно сама Украина.

Дословно из сделанного Блинкеном заявления:

Украинское государство должно принимать решение относительно того, как она может наиболее эффективно защищаться от агрессии РФ и вернуть захваченную территорию.

Напомним, ранее важное заявление о контрнаступлении ВСУ сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.